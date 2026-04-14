Tren, hospitales y bonos de carbono: La apuesta de JP Velasco para gobernar Santa Cruz

El candidato a gobernador de Santa Cruz por Libre, Juan Pablo Velasco, aseguró que reforzará su campaña de cara a la segunda vuelta electoral de este 19 de abril, con el objetivo de conquistar a los votantes que respaldaron a otras fuerzas políticas en la primera ronda.

“Si ganamos la primera vuelta es porque algo bien hemos hecho. Pudimos conectar con la gente y transmitir nuestra visión de la Santa Cruz que todos queremos. Ahora la segunda vuelta es una nueva elección y tenemos que convencer a más votantes”, afirmó.

Propone concesionar nuevos hospitales

Velasco defendió su propuesta de concesionar la construcción y operación de nuevos hospitales de tercer nivel, asegurando que el actual sistema de salud atraviesa una crisis profunda.

“La salud está pasando por un momento deplorable, los cruceños no se enferman, los cruceños se mueren”, sostuvo.

Explicó que el modelo planteado contempla licitar la construcción, equipamiento y operación de nuevos centros hospitalarios a empresas privadas, nacionales o internacionales, que recuperarán su inversión mediante pagos del Sistema Universal de Salud y seguros privados.

Según dijo, esta medida permitirá descongestionar los hospitales públicos actuales, mejorar la atención médica y dejar nueva infraestructura para el departamento una vez concluida la concesión.

Además, propuso descentralizar la salud, para evitar que pacientes de provincias deban trasladarse hasta la capital cruceña para recibir atención especializada.

Tren metropolitano en cuatro años

Entre sus principales promesas de infraestructura, Velasco ratificó su intención de ejecutar un tren metropolitano en Santa Cruz, cuya primera etapa uniría la capital con Montero.

El proyecto contempla tres fases:

Santa Cruz – Montero

Santa Cruz – La Guardia

Santa Cruz – Cotoca

“Si llego a ser gobernador, el tren se ejecutará en una primera etapa en los primeros cuatro años de gestión, que será Santa Cruz–Montero”, afirmó.

Auditorías y plan de choque en los primeros 60 días

Velasco señaló que en sus primeros 30 días de gestión realizará auditorías a la Gobernación para identificar presuntos hechos de corrupción.

Posteriormente, dijo que activará en 60 días un plan de reordenamiento económico y concesiones para reactivar el aparato productivo regional.

Plantea nuevas fuentes de financiamiento

El candidato afirmó que una de sus prioridades será impulsar el modelo de distribución 50-50 de recursos para las regiones y generar ingresos mediante la comercialización de bonos de carbono.

Según indicó, Santa Cruz podría captar hasta 320 millones de dólares mediante certificaciones ambientales. “Las gobernaciones son económicamente inviables si siguen dependiendo solo del IDH y regalías”, sostuvo.

Asimismo, descartó la creación de nuevos tributos regionales. “No creo en crear impuestos departamentales. Creo en simplificarlos y eliminar algunos”, afirmó.

Finalmente, el candidato anunció que su cierre de campaña se realizará este miércoles 15 de abril en el estadio de Real Santa Cruz, desde las 19:00 horas. “Queremos que esta gestión sea el puntal inicial de la Santa Cruz de los próximos 50 años”, concluyó.

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