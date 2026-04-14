¿Dónde está ese angelito?”: Otto Ritter e Ian Vega protagonizan un momento viral

El candidato sorprendió al buscar en vivo al presentador y protagonizar un momento espontáneo que arrancó risas en el set.
14/04/2026 11:17
Un momento espontáneo y lleno de humor se vivió en el programa El Mañanero, cuando el candidato a gobernador Otto Ritter protagonizó un divertido encuentro con el presentador Ian Vega.
Tras finalizar una entrevista en el set en Santa Cruz, Ritter no dudó en buscar a Vega, con quien ya había compartido anteriormente una conversación cargada de bromas. Sin encontrarlo a primera vista, comenzó a llamarlo en tono jocoso: “Lo he extrañado a mi amigo Ian, no lo veo, ¿dónde se ha metido ese angelito?”, lanzó, generando risas entre los presentes.
El momento se volvió aún más viral cuando finalmente se reencontraron y el candidato soltó una frase que rápidamente captó la atención: su vehículo —una “peta”— estaba en el mecánico, preparándose para un recorrido por la Chiquitania.
“Está la peta en el mecánico para recorrer la Chiquitania, para que esté chalinga”, comentó entre risas, dejando una escena cargada de picardía y complicidad.
El intercambio, breve pero espontáneo, se convirtió en uno de esos momentos televisivos que conectan con la audiencia: natural, cercano y, sobre todo, genuinamente divertido.
A continuación, puedes revivir este divertido momento:
