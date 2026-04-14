Impulsan socialización de la Ley 157 ante dudas de pequeños productores

La presidenta de la Coordinadora de Integración de las Organizaciones Indígenas Campesinas (CIOEC), Carmen Vargas, informó que junto al Gobierno se decidió conformar una agenda de trabajo para socializar en detalle los alcances de la Ley 157 en todo el país.

La dirigente explicó que esta determinación surge ante las dudas y la mala interpretación que existe sobre la norma, especialmente entre pequeños productores.

“Se está conformando un equipo técnico multidisciplinario para bajar a cada departamento a socializar en detalle, porque hay dudas sobre el fin de la ley. Hemos identificado que hay aspectos favorables para los pequeños productores”, señaló.

Vargas destacó que uno de los principales beneficios de la ley es la habilitación de créditos flexibles destinados a productores con pequeñas parcelas.

“Tenemos que aclarar a todos los productores de Bolivia que esta ley no les va a quitar su pequeña parcela”, afirmó.

Finalmente, indicó que durante estas jornadas de socialización también se analizarán posibles modificaciones que podrían ser incorporadas en la reglamentación de la norma, en coordinación con el Gobierno.

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