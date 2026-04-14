¿Educación a medida? La propuesta “50-50” que podría cambiar el sistema en Bolivia

En el marco de los actos por el aniversario de Tarija, el presidente anunció un nuevo modelo de gestión denominado “50-50”, orientado a descentralizar la toma de decisiones en áreas clave como la educación y el desarrollo económico.

La propuesta establece que el 50% de la currícula educativa será definida a nivel nacional, mientras que el otro 50% quedará en manos de las regiones, permitiendo adaptar la formación a sus propias necesidades productivas.

“Cada región va a tener la responsabilidad de construir su otro 50% en educación”, explicó la autoridad.

El mandatario señaló que este modelo permitirá a departamentos como Tarija enfocar su formación en áreas estratégicas como turismo, hidrocarburos o comercio, fortaleciendo así su desarrollo económico.

Asimismo, indicó que la iniciativa forma parte de una transición hacia un esquema con mayor autonomía regional, rompiendo con el centralismo histórico.

“Ya no vamos a ir a pedir al centralismo cómo educar a nuestros hijos”, afirmó.

El planteamiento también contempla una mayor participación de gobiernos municipales y departamentales en la planificación del desarrollo y la formación de recursos humanos.

El presidente aseguró que esta transformación será clave para impulsar el crecimiento económico y responder a las demandas específicas de cada región del país.

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