“Las deudas nos tienen agobiados”: Marcha y doble paro en salud por salarios adeudados

Santa Cruz vive una nueva jornada de conflicto en el sistema sanitario. Este martes, profesionales y trabajadores del sector salud iniciaron un doble paro de cuatro días y salieron a las calles en una marcha de protesta, exigiendo el pago de salarios atrasados que ya alcanzan los dos meses y se encaminan a un tercero.

La movilización, impulsada por la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), recorrió distintas instituciones en busca de respaldo a sus demandas. Los manifestantes denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades municipales y una creciente crisis que afecta directamente a quienes sostienen el sistema de salud.

Williams Flores, secretario general del Sirmes Red Centro, expresó el malestar del sector señalando que la medida de presión responde a la falta de respuesta institucional.

“Queremos hacerle conocer a la población por qué estamos en paro. Nos tienen agobiados las deudas y el municipio no nos abre las puertas, ya no nos quieren escuchar”, afirmó.

Flores también cuestionó la gestión del sistema sanitario, asegurando que existe una mala administración que ha derivado en la actual situación. En ese contexto, explicó que la marcha busca no solo visibilizar el conflicto, sino también convocar a otras instituciones a defender el sistema de salud.

El dirigente remarcó el impacto humano de la crisis, señalando que los trabajadores enfrentan serias dificultades económicas.

“Nuestra gente la está pasando mal. Son padres, madres, tienen hijos, gastos de transporte, educación, salud. No sabemos cómo están cubriendo esas necesidades”, sostuvo.

Asimismo, el sector solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para mediar en el conflicto y contribuir a una solución. Mientras tanto, las protestas continuarán durante los días de paro, en medio de una creciente tensión entre el sector salud y las autoridades.

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