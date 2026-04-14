Fiscalía aguarda informes de la DGAC y la FAB por accidente aéreo en el Tipnis

La Fiscalía General del Estado se encuentra a la espera de los informes técnicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para avanzar en la investigación del accidente aéreo registrado en la zona del Tipnis.

El fiscal general, Roger Mariaca, calificó el hecho como culposo y señaló que, por el momento, no se emitirán conclusiones hasta contar con los reportes oficiales de ambas instancias.

El siniestro dejó como saldo la muerte de dos pilotos, cuyos cuerpos fueron sometidos a la autopsia legal con apoyo de la Fiscalía de Santa Cruz. El informe forense determinó que ambas víctimas sufrieron fracturas y lesiones graves que derivaron en un desangramiento fatal, confirmando la magnitud del impacto.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Fernando Moyano Aguirre y Julio César Sardán Villarroel, quienes realizaban un vuelo de retorno desde La Paz hacia Santa Cruz. De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave perdió comunicación con la torre de control del aeropuerto de El Alto aproximadamente 20 minutos después del despegue.

Pese a los intentos por restablecer el contacto, desde la torre se continuó monitoreando el recorrido mediante radares; sin embargo, cerca de las 11:00 del lunes 13 se perdió completamente la señal de la aeronave, generando la alerta entre las autoridades.

Ante esta situación, instancias de Gobierno activaron un plan de emergencia, movilizando equipos militares para ejecutar un rastrillaje en la zona donde se tuvo el último registro del vuelo.

Tras varias horas de búsqueda aérea, la aeronave fue finalmente localizada la tarde del lunes. Una vez que las unidades de rescate llegaron al lugar, se confirmó el fallecimiento de ambos tripulantes, piloto y copiloto, cerrando así una intensa jornada de búsqueda marcada por la incertidumbre.

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