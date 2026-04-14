Abogados de los Crapuzzi desautorizan a terceros en caso Mutualista

El abogado de la familia Crapuzzi, Jerjes Justiniano, aclaró que Nelson Crapuzzi no ha autorizado a ninguna persona a emitir una posición respecto al litigio que enfrenta la familia con la Alcaldía de Santa Cruz por los predios del mercado Mutualista.

La declaración surge un día después de que el alcalde electo de Santa Cruz, Mamen Saavedra, difundiera un audio atribuido a un familiar de los Crapuzzi, en el que se solicita a una funcionaria municipal firmar documentos relacionados con el caso.

“Algún familiar, amigo o alguien de apellido Crapuzzi no tiene vela en este entierro. Este es un tema legal que se tiene que resolver por la vía correspondiente”, afirmó Justiniano.

En la misma línea, el abogado Waminqa Serrano desautorizó cualquier pronunciamiento de terceros en nombre de Nelson Crapuzzi.

“Desautorizamos a este señor (Joaquín Crapuzzi) y a cualquier persona que hable en nombre del señor Crapuzzi. Nadie puede hacerlo salvo nosotros. Estamos esperando que se cumpla la ley y que las cosas se hagan conforme corresponde”, sostuvo.

El equipo legal reiteró que existe una sentencia constitucional que reconoce el derecho propietario de su cliente y deja sin efecto actos que, según su versión, habrían sido emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, entre ellos una ley municipal y registros en Derechos Reales.

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