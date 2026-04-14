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“Mi familia está devastada”: el dolor del hijo del piloto Carlos Moyano tras su partida

Nicolás recordó a su padre no solo por su destacada carrera, sino también por su calidad humana.

Charles Muñoz Flores

14/04/2026 15:51

Hijo de Carlos Moyano comparte emotivo mensaje. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El fallecimiento del piloto Carlos Moyano generó profundo pesar en su familia y en el entorno de la aviación, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria y experiencia.

En medio del dolor, su hijo, Nicolás Moyano, expresó el impacto que deja su partida y pidió respeto para su familia en este difícil momento. “Deja un vacío muy grande. Mi familia que está ahora devastada”, manifestó con evidente congoja.

Nicolás recordó a su padre no solo por su destacada carrera, sino también por su calidad humana. “Yo lo recuerdo y lo voy a recordar siempre como mi papá, como un gran abuelo también. Y como el mejor ejemplo que yo puedo tener de esposo, de padre, de hermano, de amigo y de profesional”, señaló.

Asimismo, destacó la extensa trayectoria de Carlos Moyano en la aviación, a la que dedicó prácticamente toda su vida. “Tenía casi 40 años de experiencia como piloto y también era instructor. La verdad es que mi papá era el mejor piloto que existe”, afirmó.

Finalmente, el hijo del piloto reiteró el pedido de respeto hacia su familia en este momento de duelo.

“Les pedimos que, por favor, si nos quieren acompañar en el dolor, sea en silencio, con mucho respeto y respetando el espacio de toda mi familia”, concluyó.

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