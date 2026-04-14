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Exalcalde Ribera asegura que terreno del Mutualista fue expropiado y pagado

El exalcalde Pedro Ribera Sánchez aseguró que, durante su gestión en los años 80, la comuna expropió y pagó la totalidad de los terrenos del mercado a cinco familias propietarias.

Red Uno de Bolivia

14/04/2026 15:28

Pedro Ribera Sánchez, exalcalde de la ciudad de Santa Cruz. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

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El exalcalde de Santa Cruz, Pedro Ribera Sánchez, afirmó que durante su gestión se expropió el terreno donde actualmente se encuentra el mercado Mutualista y que se realizó el pago correspondiente a cinco familias que acreditaron ser propietarias de los predios.

“El mercado se creó en 1985. Las cinco familias mostraron su documentación como dueños y propietarios, y como alcalde derivé que las transacciones se debatan en el Concejo Municipal de esa época”, señaló.

Ribera indicó que posteriormente tomó conocimiento de que se concretó la cancelación total por esos terrenos a las familias involucradas.

Asimismo, cuestionó la aparición de personas que actualmente se atribuyen el derecho propietario sobre los predios.

“El aparecer de esta gente, su audacia, creo que debe tener alguna complicidad con algunas autoridades del municipio”, sostuvo.

En paralelo, la defensa del mercado Mutualista ha generado la articulación de distintas instituciones, que se sumaron a la comisión de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual inició la revisión del caso.

Esta instancia cuenta con un plazo de tres días para presentar un informe conclusivo. En el proceso se prevé el análisis de nueve causas abiertas en las vías constitucional, civil y penal.

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