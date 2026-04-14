Mamen presentará audio ante la justicia y ratifica defensa del mercado Mutualista

El alcalde electo de Santa Cruz, Mamen Saavedra, ratificó la defensa del mercado Mutualista y anunció que presentará ante la justicia un audio como parte de las investigaciones en torno a este caso.

“Nosotros vamos a presentar esto (el audio) y ponerlo a disposición de la justicia para que sea valorado y utilizado. Que sirva como descargo y como una prueba más del grado de complicidad que hubo entre la actual gestión y personas externas con intereses oscuros que quieren dañar a Santa Cruz”, señaló.

Saavedra advirtió que la situación podría sentar un precedente negativo si no se esclarecen los hechos.

En la víspera, la autoridad electa denunció a través de un video que un miembro de la familia Crapuzzi, identificado como Joaquín Crapuzzi, habría realizado llamadas a funcionarios municipales con el objetivo de influir en la firma de documentos relacionados con el caso Mutualista.

De acuerdo con el material difundido, durante la conversación se mencionan a autoridades de la actual gestión municipal, entre ellas el alcalde Jhonny Fernández, el director de Recaudaciones, Boris Peñaloza, y el concejal Miguel Fernández, sugiriendo a la funcionaria que pueda contactarse con ellos respecto a trámites vinculados al mercado.

“Sería bueno que estas personas salgan a explicar y dar sus descargos, porque han sido mencionadas y corresponde conocer cuál fue su participación en todo esto”, manifestó.

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