Multan con Bs 11 mil a dueña de criadero ilegal en Cochabamba

La propietaria de los 21 canes rescatados de un criadero clandestino en la zona norte de Cochabamba pagó una multa inicial de Bs 5.000, aunque la sanción total asciende a Bs 11 mil.

El jefe del Departamento de Zoonosis, Diego Prudencio, explicó que la multa fue establecida en función a cada uno de los animales intervenidos.

“La persona ya se constituyó y realizó un pago de 5 mil bolivianos, pero la sanción total es de 11 mil bolivianos”, señaló.

El jefe de Zoonosis indicó que se aguardará que la propietaria complete el pago correspondiente y que, en caso contrario, el Municipio continuará con las acciones administrativas.

“Vamos a ejercer toda la fuerza municipal si no se cumple con lo establecido”, advirtió.

Situación de los canes

Prudencio también aclaró que los canes no serán devueltos a la propietaria ni al lugar de origen, debido a que no existen condiciones adecuadas para su tenencia.

“No tienen competencias ni condiciones. Esto no es un tema personal, es de sentido común y normativa”, afirmó.

AntecedentesEl caso se originó hace una semana tras un operativo realizado por personal de Zoonosis en coordinación con la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), mediante el cual se rescataron 21 perros de distintas razas en un inmueble ubicado en la zona de la avenida Circunvalación y calle Atahualpa.

Durante la intervención se presentó la propietaria, una mujer de la tercera edad, quien es investigada por presuntas vulneraciones a la normativa de protección animal.

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