Multan con Bs 11 mil a dueña de criadero ilegal en Cochabamba

Desde Zoonosis se aclaró que los canes no serán devueltos a la propietaria ni al lugar de origen, debido a que no existen condiciones adecuadas para su tenencia, pese a que la mujer ya pagó 5 mil bolivianos de la multa establecida.
14/04/2026 14:54
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La propietaria de los 21 canes rescatados de un criadero clandestino en la zona norte de Cochabamba pagó una multa inicial de Bs 5.000, aunque la sanción total asciende a Bs 11 mil.
El jefe del Departamento de Zoonosis, Diego Prudencio, explicó que la multa fue establecida en función a cada uno de los animales intervenidos.
“La persona ya se constituyó y realizó un pago de 5 mil bolivianos, pero la sanción total es de 11 mil bolivianos”, señaló.
El jefe de Zoonosis indicó que se aguardará que la propietaria complete el pago correspondiente y que, en caso contrario, el Municipio continuará con las acciones administrativas.
“Vamos a ejercer toda la fuerza municipal si no se cumple con lo establecido”, advirtió.
Situación de los canes
Prudencio también aclaró que los canes no serán devueltos a la propietaria ni al lugar de origen, debido a que no existen condiciones adecuadas para su tenencia.
“No tienen competencias ni condiciones. Esto no es un tema personal, es de sentido común y normativa”, afirmó.
AntecedentesEl caso se originó hace una semana tras un operativo realizado por personal de Zoonosis en coordinación con la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), mediante el cual se rescataron 21 perros de distintas razas en un inmueble ubicado en la zona de la avenida Circunvalación y calle Atahualpa.
Durante la intervención se presentó la propietaria, una mujer de la tercera edad, quien es investigada por presuntas vulneraciones a la normativa de protección animal.
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