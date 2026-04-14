La Policía en Cochabamba impulsa nuevas estrategias de comunicación a través de la radio y redes sociales con el objetivo de informar, prevenir y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Mediante la emisora “Info Policial” en la frecuencia 101.2 FM, los efectivos difunden información de primera mano sobre el estado de carreteras, tránsito, servicios policiales y recomendaciones de seguridad.

“Nuestro objetivo es que la población tenga información verídica para realizar sus actividades con normalidad”, señaló la subteniente Génesis Carol Rodríguez.

A esta iniciativa se suma la presencia activa en plataformas digitales como TikTok, Facebook e Instagram, donde el personal policial comparte contenido enfocado en prevención y orientación ciudadana.

“Buscamos fortalecer la confianza en la Policía y mostrar el trabajo que realizamos en favor de la ciudadanía”, explicó la sargento Jessica Coraje Rodríguez.

Los uniformados también destacan la preparación recibida para mejorar la comunicación con la población.

“Invitamos a la gente a seguirnos en nuestras redes sociales, donde brindamos información actualizada y confiable”, indicó la sargento Shirley Gabriela Ricaldez.

El contenido difundido incluye recomendaciones de seguridad ciudadana, orientación sobre trámites y noticias policiales verificadas. “Estamos a la vanguardia, utilizando la radio y las redes para llegar a más hogares y prevenir hechos delictivos”, agregó la sargento Paola Chambi.

Con estas acciones, la Policía busca consolidar canales directos de información y promover una mayor cercanía con la población cochabambina.



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