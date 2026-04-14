Acción Popular por el Mutualista se suspende sin fecha por falta de expediente

El accionante de la demanda popular sobre los predios del mercado Mutualista, Rolando Schrupp, denunció este martes presuntas irregularidades en la tramitación judicial del caso y cuestionó la actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al considerar que excedió sus competencias al emitir un fallo sobre el derecho propietario del terreno.

Schrupp informó que la audiencia de la acción popular presentada para revisar el proceso fue suspendida por tercera vez y ahora quedó sin fecha, debido a que —según explicó— no apareció el expediente judicial.

“Uno dice que el expediente está en manos de la comisión y el otro que está en manos de la sala. Uno de los dos está mintiendo”, afirmó.

El accionante sostuvo que su demanda no busca desconocer el derecho propietario de ninguna persona, sino cuestionar el procedimiento mediante el cual el TCP habría resuelto un conflicto de propiedad que, según argumenta, debía ser tratado en la justicia ordinaria.

“Estamos cuestionando por qué el Tribunal Constitucional emitió un derecho propietario que no es su competencia y no tomó en consideración el derecho colectivo del pueblo cruceño sobre su patrimonio”, señaló.

Schrupp también observó que el fallo no habría considerado la existencia de infraestructura municipal construida en el predio con recursos públicos, remarcando que el edificio levantado en el lugar constituye patrimonio inalienable del municipio.

“Ese edificio fue construido con plata de los cruceños; es patrimonio del pueblo cruceño. ¿Qué va a pasar con ese patrimonio?”, cuestionó.

Asimismo, criticó al alcalde por no haber asumido una defensa más firme del patrimonio municipal y advirtió que el caso podría sentar un precedente peligroso sobre otros bienes públicos.

“Esto puede causar un precedente nefasto para cuando aparezcan dueños del Piraí, de la Plaza o del Trompillo”, alertó.

Schrupp convocó al alcalde electo, concejales, parlamentarios y a la institucionalidad cruceña a sumarse a la acción popular para defender los predios municipales.

“La única acción concreta que existe en este momento es esta acción popular. No es un tema de protagonismo, es una causa común por el patrimonio cruceño”, concluyó.

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