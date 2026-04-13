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Comunidad

Municipio acatará fallo del TCP sobre el Mutualista, pese a revisión

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirma que la Alcaldía debe acatar la sentencia del TCP para evitar procesos penales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/04/2026 15:25

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El vocero municipal, Bernardo Montenegro, destacó la creación de la comisión especial que revisará el caso del mercado Mutualista, el cual cuenta con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que define el derecho propietario sobre el predio.

“Vamos a esperar los resultados del trabajo que haga esta comisión especial que se ha conformado, pero quién garantiza que esta sentencia constitucional, emitida por autoridades autoprorrogadas, quede sin efecto y que el alcalde Jhonny Fernández no vaya preso por incumplimiento de la misma”, cuestionó.

Montenegro reiteró que, en los últimos dos años, el Gobierno Municipal agotó todas las instancias judiciales y administrativas para frenar esta sentencia; sin embargo, tras no obtener resultados favorables, corresponde dar cumplimiento al fallo constitucional.

“El Gobierno municipal va a dar cumplimiento a esta sentencia. Se seguirá el procedimiento establecido, y el tema del plano y del certificado catastral está a cargo de cada secretaría”, explicó.

Asimismo, señaló que aguardarán con expectativa los resultados de la revisión, con la esperanza de que se haga justicia y se actúe contra los operadores judiciales que, según indicó, rechazaron las acciones presentadas por el municipio.

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