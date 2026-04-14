Abren la terminal presidencial en Viru Viru: ¿quiénes pueden usarla y cómo?

El aeropuerto internacional de Viru Viru abre una nueva etapa. La llamada terminal presidencial, que durante años fue de uso exclusivo, comenzó a operar con pasajeros comunes, generando expectativa sobre cómo impactará en la experiencia de viaje.

El cambio no es menor. Este espacio, construido en 2014, ahora busca aliviar la carga de la terminal principal, que en los últimos años ha registrado una creciente demanda.

¿Cómo funciona la nueva terminal?

Los pasajeros que utilicen esta área podrán realizar todo el proceso de viaje dentro del mismo espacio:

Control de seguridad

Trámites de Migración

Revisión de Aduana

Es decir, un circuito completo, pero en un ambiente más reducido y ágil.

Los primeros en estrenarla fueron los integrantes de Grupo Firme, quienes pasaron por todos los controles en esta nueva modalidad, marcando el inicio oficial de operaciones.

¿Por qué se habilitó?

La decisión responde a una necesidad concreta: descongestionar la terminal principal y mejorar la atención a los usuarios. La medida fue impulsada por el Gobierno como parte de una estrategia para optimizar la infraestructura existente.

Hasta ahora, la terminal presidencial tenía un uso muy limitado —apenas unas 15 veces al año— pese a contar con instalaciones amplias y equipadas.

De espacio VIP a servicio público

El lugar conserva características de alto nivel: salones ejecutivos, áreas cómodas y espacios diseñados originalmente para autoridades. Hoy, ese mismo entorno busca ofrecer una experiencia más fluida para los viajeros.

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