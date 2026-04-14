Barcelona va por la remontada ante Atlético en una noche clave de Champions

Noche de alto voltaje en la UEFA Champions League. El FC Barcelona llega al estadio del Atlético de Madrid con una misión clara: remontar o despedirse.

Tras la derrota 2-0 en la ida, el equipo azulgrana está obligado a una noche perfecta en el Metropolitano. No hay margen de error. Son 90 minutos —o más— para cambiar la historia.

Y si hay una carta que ilusiona a los hinchas, esa es Lamine Yamal. El joven talento llega encendido tras brillar en LaLiga, donde firmó una actuación estelar con gol y asistencias en el último triunfo culé.

“Lo dejaremos todo por este escudo”, lanzó Yamal, encendiendo la esperanza de una afición que cree en otra noche mágica.

El Barça no solo se aferra al presente, también a los antecedentes. En sus últimas visitas al Metropolitano, ha sabido golpear fuerte, incluso protagonizando remontadas que hoy sirven de inspiración.

Pero al frente estará un equipo duro, intenso y competitivo. El conjunto dirigido por Diego Simeone sabe jugar este tipo de partidos y se hace fuerte en casa, donde ha construido una auténtica fortaleza en competiciones europeas.

Además, los rojiblancos cuentan con figuras decisivas como Julián Álvarez y Alexander Sørloth, autores de los goles en la ida.

El dato que alimenta el espectáculo: el Barcelona ha recibido goles en sus últimos 14 partidos europeos. Habrá emociones, seguro.

El mundo del fútbol estará pendiente. Porque cuando el Barça está contra las cuerdas… suele aparecer la épica.

Mira la programación en Red Uno Play