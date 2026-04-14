Vuelo fatal: ¿quién era el exfutbolista que murió en el accidente aéreo en Guatemala?

El accidente aéreo ocurrido en el sur de Guatemala no solo dejó una tragedia familiar, sino también un impacto en el mundo del deporte. Entre las víctimas se encontraba Darío Doherr, un exfutbolista de 31 años que tuvo paso por equipos reconocidos del país.

Doherr jugó en clubes como Xelajú MC y Comunicaciones FC, donde dejó huella durante su carrera profesional. Su fallecimiento fue confirmado por Comunicaciones FC, que expresó públicamente sus condolencias a través de redes sociales.

El exjugador viajaba a bordo de una avioneta junto al empresario Harald Undrum, su esposa Judith Mazariegos —quien estaba embarazada de seis meses—, y el médico José Carlos Fuentes Orozco.

El siniestro ocurrió el 15 de marzo en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos, cuando la aeronave, un Cessna 182, perdió altitud y se estrelló en una zona montañosa.

Aunque tres de los ocupantes murieron en el lugar, Doherr fue trasladado con vida al Hospital Nacional de San Marcos. Sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas, lo que marcó uno de los momentos más dramáticos de la tragedia.

Hasta ahora, las causas del accidente siguen bajo investigación. Las autoridades no descartan que las condiciones climáticas hayan influido en el desenlace.

La muerte de Doherr no solo enluta a su familia, sino también al fútbol guatemalteco, que hoy despide a uno de sus exjugadores en medio de una tragedia que aún deja muchas preguntas sin respuesta.

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