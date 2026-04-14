Operativos antidroga dejan más de cinco toneladas de marihuana incineradas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) asestó un nuevo golpe al narcotráfico tras ejecutar operativos en distintas regiones del país, logrando la incineración de más de cinco toneladas de marihuana y el secuestro de 221 paquetes de cocaína.

El primer operativo se desarrolló en el municipio de Aiquile, donde efectivos antidroga identificaron plantaciones ilegales y una vivienda rústica, en el marco del plan “200 años de protección y fe”.

Durante la intervención, se procedió a la destrucción e incineración de la droga, además de cinco saquillos con residuos encontrados en el inmueble. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para su investigación correspondiente.

En paralelo, en la tranca de Achica Arriba, se instaló un control vehicular que permitió detectar un cargamento de cocaína oculto en un tractocamión.

La clave del hallazgo fue la intervención del can antidroga “Brutus”, que dio una alerta positiva durante la inspección del remolque. Tras una revisión minuciosa, se encontraron 221 paquetes que dieron positivo para clorhidrato de cocaína.

El conductor del vehículo fue aprehendido y se iniciaron las investigaciones conforme a la normativa vigente.

Desde la Felcn señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida para combatir el narcotráfico en el país, destacando que las acciones se ejecutan bajo el marco legal y con respeto a los derechos humanos.

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