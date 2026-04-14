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Identifican a boliviana asesinada en España tras ataque con machete de su expareja

En la denuncia, la mujer relató un episodio previo ocurrido en su domicilio, donde su expareja ingresó armado con un martillo, destruyó objetos personales y la amenazó tras sujetarla por el pecho.

Charles Muñoz Flores

14/04/2026 13:20

Identifican a boliviana asesinada con machete en España. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Córdoba, España

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Tulia Ester, una mujer boliviana de 64 años, fue asesinada el lunes en su vivienda en la ciudad de Córdoba, al sur de España, presuntamente a manos de su expareja, un hombre español de 65 años.

De acuerdo con información oficial, la víctima murió tras ser atacada con un machete el mismo día en que ambos tenían prevista una comparecencia judicial. El caso fue confirmado este martes por el Ministerio de Igualdad de España como un crimen de violencia machista.

Según las autoridades, el presunto agresor contaba con antecedentes en el sistema VioGén el mecanismo de seguimiento de casos de violencia de género en España y había sido denunciado recientemente por la víctima. Como resultado de esa denuncia, el hombre fue detenido el pasado 11 de abril, aunque posteriormente quedó en libertad provisional bajo medidas cautelares.

En la denuncia, la mujer relató un episodio previo ocurrido en su domicilio, donde su expareja ingresó armado con un martillo, destruyó objetos personales y la amenazó tras sujetarla por el pecho.

El sospechoso permanece bajo custodia y está a la espera de pasar ante la autoridad judicial.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su “más rotunda condena” y manifestaron su apoyo a los familiares y allegados de la víctima.

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