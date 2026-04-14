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Vecinos de Colcapirhua bloquean la Av. Blanco Galindo y denuncian agresiones por conflicto de basura

Los vecinos advirtieron que mantendrán la medida de presión si no reciben respuestas inmediatas de las autoridades.

Cristina Cotari

14/04/2026 13:58

Vecinos bloquean la Av. Blanco Galindo por conflicto de basura. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Vecinos de Esquilan Sud y otras comunidades del municipio de Colcapirhua, instalaron un bloqueo en el kilómetro 9 de la avenida Blanco Galindo como medida de presión para exigir el cierre de una celda de emergencia para disposición de residuos sólidos de la ciudad de Cochabamba. 

La protesta se activó a raíz de una presunta agresión por parte de comunarios de Cotapachi, según los movilizados.

Una representante de los manifestantes dijo que pobladores de Colcapirhua fueron agredidos la mañana de este martes cuando se dirigían a una audiencia vinculada al tema de la basura con la empresa Tunqui y la Alcaldía de Cochabamba.

Los movilizados denunciaron que los comunarios de Cotapachi los golpearon, les robaron celulares e incluso reportaron que existe  una persona desaparecida. 

Otra vecina dijo que no se permitirá el traslado de  residuos de la ciudad de Cochabamba hacia Colcapirhua.

“No podemos recibir 700 toneladas de basura al día cuando Colcapirhua genera cerca de 40. Esto provocará contaminación, malos olores y proliferación de plagas, nos va afectar a 12 comunidades”, comentó.

Los vecinos advirtieron que mantendrán la medida de presión si no reciben respuestas inmediatas de las autoridades.

El conflicto se enmarca en la problemática regional por la gestión de residuos sólidos, donde la empresa Tunqui aparece vinculada tanto al manejo de basura en Cochabamba como a los proyectos en la zona de Cotapachi.

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