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¡Puro drama! Marmotas reaccionan al corte de uñas y se viralizan

El contraste entre ambas reacciones generó comentarios y risas en redes sociales, donde muchos destacaron lo sensibles que pueden ser estos animales ante este tipo de procedimientos.

Cristina Cotari

14/04/2026 13:45

Marmotas se vuelven virales por su “dramático” corte de uñas. Foto: RR.SS.
Mundo

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Un video protagonizado por dos marmotas se ha vuelto viral en redes sociales debido a su curiosa reacción durante una sesión de cuidado, específicamente mientras les cortaban las uñas.

En las imágenes, una de las marmotas permanece completamente quieta, como si hubiera “aceptado su destino”, mientras otra reacciona con evidente nerviosismo y pánico ante cada corte. La escena, que mezcla ternura y dramatismo, llamó rápidamente la atención de miles de usuarios.

El contraste entre ambas reacciones generó comentarios y risas en redes sociales, donde muchos destacaron lo sensibles que pueden ser estos animales ante este tipo de procedimientos.

El video se difundió ampliamente en plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia por lo inusual y expresivo del comportamiento de las marmotas, cuya actitud fue calificada por internautas como “teatral” y “adorable”.

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