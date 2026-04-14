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Vaca cae en pozo en plena vereda y es rescatada con ayuda de un tractor

La situación movilizó a varias personas, que organizaron un operativo improvisado para rescatarla.

Cristina Cotari

14/04/2026 13:42

Vaca protagoniza insólito rescate en Lambaré. Foto: RR.SS.
Mundo

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Una vaca cayó dentro de un pozo ciego en construcción en plena vereda de una obra en la ciudad de Lambaré, generando sorpresa entre vecinos y transeúntes.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Carretera de López y Manuel González, donde el animal terminó atrapado en el hueco. La situación movilizó a varias personas, que organizaron un operativo improvisado para rescatarla.

Con el apoyo de cuerdas y un tractor, los rescatistas aseguraron al animal y lograron extraerlo lentamente hasta ponerlo a salvo. Durante el procedimiento, la vaca permaneció tranquila y colaboró, lo que facilitó el trabajo. El incidente no dejó daños mayores y el animal fue liberado con éxito.


 

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