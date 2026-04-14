Una boda en El Alto encendió las redes sociales tras difundirse que los novios habrían recibido 44 millones de bolivianos como regalo. La cifra, que a simple vista parece extraordinaria, generó sorpresa y hasta incredulidad.

Según los videos que circulan, los padrinos anunciaron un aporte de “10 millones”, mientras que los invitados sumaron “34 millones”, alcanzando el llamativo total. Durante el acto, el padrino incluso destacó el gesto como una muestra de cariño hacia los recién casados.

Sin embargo, la explicación está en una tradición muy arraigada en el occidente boliviano: el uso simbólico del término “millones”.

En este contexto, “un millón” no equivale a un millón real, sino a 1.000 bolivianos. Es decir, cuando se habla de “44 millones”, en realidad se hace referencia a 44.000 bolivianos.

Lejos de ser un error, se trata de una práctica cultural que busca expresar abundancia, prosperidad y buenos deseos para la nueva pareja. El lenguaje se transforma en una forma festiva de multiplicar simbólicamente el valor de los aportes.

Este tipo de conteo es común en celebraciones de regiones andinas, donde el momento se convierte en un acto público, animado y lleno de emoción, resaltando la generosidad de padrinos e invitados.

Así, lo que parecía un regalo imposible, en realidad revela una tradición cargada de significado… y una manera única de celebrar el inicio de una nueva vida en pareja.

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