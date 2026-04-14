El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba enfatizó la importancia de la vacunación oportuna contra la influenza como principal medida para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso muertes, especialmente en poblaciones vulnerables.

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Isabel Quispe, informó que la campaña ya está en marcha, aunque con baja afluencia inicial, por lo que instó a la población a acudir a los centros de salud.

“Es fundamental inmunizarnos a tiempo para evitar que los cuadros respiratorios se agraven y colapsen los hospitales”, señaló.

Quispe detalló que la vacunación está dirigida principalmente a grupos de riesgo, como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base, entre ellas pacientes con afecciones renales o cáncer, quienes son más propensos a desarrollar complicaciones severas por la influenza.

Asimismo, sostuvo que se incluye a la población infantil. Los niños entre 3 y 12 años reciben una sola dosis, al igual que las personas con enfermedades de base. En el caso de los bebés desde los seis meses, deben aplicarse dos dosis, con un intervalo de un mes entre cada una.

La responsable del PAI recordó que la vacuna es gratuita y está disponible en centros de salud públicos, privados y de la seguridad social. El único requisito es no presentar síntomas respiratorios al momento de la inmunización y acudir con la cédula de identidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a vacunarse de manera preventiva para reducir riesgos y proteger especialmente a quienes tienen mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad.

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