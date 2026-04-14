Paz defiende medidas económicas y llama a unidad política

Durante su intervención en el aniversario del departamento de Tarija, el presidente Rodrigo Paz hizo un llamado a los actores políticos a priorizar acuerdos y dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

La autoridad sostuvo que Bolivia requiere “grandeza” de sus representantes para aprobar un paquete de leyes orientadas a reactivar la economía, incluyendo normativas en hidrocarburos, minería e inversiones.

“La ideología no te da de comer, lo que da de comer es empleo, inversión y producción”, afirmó.

El mandatario destacó que en los primeros meses de su gestión se lograron avances en la estabilización del tipo de cambio y la reducción del riesgo país, que pasó de 2.200 a menos de 500 puntos.

Asimismo, aseguró que estas medidas buscan devolver la confianza a los mercados internacionales y generar condiciones para atraer inversiones.

“Hoy Bolivia vuelve a ser creíble en el mundo”, sostuvo.

El presidente también defendió la aprobación de la Ley 157, señalando que permitirá a productores acceder a créditos con menores tasas de interés, negando que afecte a tierras comunales.

Finalmente, reiteró que el país enfrenta un momento decisivo y que el éxito de la gestión dependerá del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, Legislativo y autoridades regionales.

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