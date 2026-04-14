Agenda presidencial en Tarija incluye actos oficiales y promulgación de ley

En el marco de las celebraciones por el aniversario de Tarija, que conmemora los 209 años de la histórica Batalla de La Tablada, el presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a la primera dama Bibi Urquidi, cumplirá una agenda oficial este martes 14 de abril con actividades protocolares, institucionales y conmemorativas.

La agenda presidencial en Tarija inicia con su presencia en la Sesión de Honor organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, en el Patio del Cabildo.

A las 11:30, tiene previsto asistir a la Sesión de Honor de la Cámara de Senadores, en la Casa Dorada, donde se prevé la sanción de una ley para aprobar un crédito de $us 65 millones destinado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará a 11 distritos de la capital. Posteriormente, el mandatario procederá a la promulgación de la norma.

La agenda del mandatario se reactiva en horas de la noche, precisamente a las 19:30, para participar del acto de bendición en la Iglesia San Juan de Dios.

Luego se realizará un reconocimiento al presidente Jaime Paz Zamora, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la vivienda donde residía, en el barrio El Molino.

La jornada concluirá con un acto especial en la plazuela de Loma San Juan.

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