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Presidente destaca inversión de $us 65 millones en planta de tratamiento en Tarija

El Gobierno anunció una inversión de $us 65 millones para una planta de tratamiento de aguas residuales, que busca garantizar el acceso al agua y mejorar las condiciones sanitarias.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/04/2026 13:53

Presidente destaca inversión de $us 65 millones en planta de tratamiento en Tarija
Tarija

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Durante su discurso por el aniversario de Tarija, el presidente Rodrigo Paz resaltó la ejecución de una planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de $us 65 millones, calificándola como la obra más importante en los últimos 100 años para la ciudad.

La autoridad explicó que el proyecto forma parte de una política estructural para garantizar el acceso al agua y mejorar las condiciones sanitarias en la capital tarijeña, proyectando una cobertura para las próximas seis décadas.

“$us 65 millones es la inversión más grande en los últimos 100 años de la ciudad de Tarija”, afirmó.

El Primer Mandatario recordó que el abastecimiento de agua fue históricamente una de las principales problemáticas del departamento, señalando que en el pasado incluso se registraban cortes durante la época de estiaje.

Además, destacó la implementación de nuevas plantas potabilizadoras, tomas de agua y sistemas de almacenamiento que permiten asegurar el suministro para la población.

“Agua no le va a faltar a Tarija, ahora el desafío es tratar adecuadamente las aguas residuales”, sostuvo.

La obra también busca impulsar el desarrollo turístico y urbano, al mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, particularmente en la recuperación del río Guadalquivir.

El presidente aseguró que esta inversión forma parte de un paquete mayor de proyectos que serán ejecutados en coordinación con autoridades locales y departamentales.

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