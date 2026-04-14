Tras la confirmación del fatídico desenlace del accidente aéreo en el Trópico de Cochabamba, el comandante nacional de Bomberos, coronel Pavel Tovar, brindó un informe detallado sobre el despliegue humano y técnico realizado para intentar socorrer a los capitanes Carlos Moyano y Julio César Sardan.

Pese a los esfuerzos conjuntos entre Bomberos y la Policía Boliviana, el equipo de avanzada confirmó que el impacto fue de tal magnitud que ambos tripulantes perdieron la vida de forma instantánea.

Un operativo por aire, tierra y agua

El operativo comenzó a mediodía, inmediatamente después de confirmarse la caída de la aeronave CP-3243. Debido a la ubicación del siniestro, en una zona de "muy difícil acceso", se activó un plan de respuesta multidimensional:

Vía Aérea: El Servicio Aéreo Policial desplazó personal especializado desde Santa Cruz directamente al punto del impacto para la verificación inicial.

Vía Terrestre y Acuática: Equipos de bomberos de Cochabamba y Santa Cruz iniciaron incursiones por tierra, recurriendo incluso al uso de botes para navegar por ríos de la zona y alcanzar el área del desastre.

El coronel Tovar explicó que las brigadas se movilizaron con equipo de extricación (herramientas hidráulicas de corte) y material de atención prehospitalaria, ante la hipótesis de que los pilotos pudieran estar con vida y atrapados entre los componentes metálicos del avión.

Traslado e investigaciones

Una vez que el personal del Servicio Aéreo Policial llegó al sitio, verificó que los dos pilotos habían fallecido. Ante este escenario, se procedió a la recuperación de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz para la realización de la autopsia de ley.

"Es un lugar de muy difícil acceso. Nuestro personal inclusive estaba realizando el recorrido por vía acuática para auxiliar con cualquier material bomberil que se requiera", señaló el jefe policial.

Resultados de la autopsia serán determinantes

La morfología del accidente —una caída libre desde gran altura— sugiere un impacto severo, pero el coronel Tovar subrayó que los exámenes forenses serán cruciales para esclarecer los hechos. La autopsia no solo determinará la causa exacta de la muerte, sino que podría confirmar o descartar la hipótesis de una despresurización previa que hubiera dejado a los pilotos inconscientes antes del choque.

La investigación técnica ahora queda en manos de los peritos aeronáuticos y forenses en Santa Cruz, mientras los restos de la aeronave permanecen en la zona boscosa bajo custodia.

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