Gobierno activa comité de emergencia por accidente aéreo

Los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo se reunió esta mañana con los directores de la DGAC y Naabol para evaluar el accidente aéreo registrado esta mañana en Cochabamba.
13/04/2026 13:32
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Los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano sostienen una reunión de coordinación para evaluar el accidente de una aeronave y brindar información oficial sobre el caso.
De acuerdo con información del Ministerio de Obras Púbicas, el encuentro cuenta con la participación de autoridades de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con quienes se activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Las autoridades buscan articular acciones conjuntas para atender la emergencia y centralizar la información oficial sobre el incidente aéreo.
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