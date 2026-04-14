Gobierno e instituciones expresan condolencias a familias de pilotos

Tras confirmarse la muerte de los pilotos Carlos Fernando Moyano Aguirre y Julio César Sardán Villarroel, diversas instituciones del Estado expresaron su pesar por el trágico accidente aéreo ocurrido en Cochabamba.

Pronunciamiento del Gobierno

Desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de ambos profesionales.

La institución expresó su solidaridad con las familias, amigos y colegas de las víctimas en este momento difícil.

Sector aeronáutico en duelo

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) también se sumó a las condolencias, destacando la trayectoria de los pilotos y su aporte a la aviación boliviana.

En sus mensajes, resaltaron el compromiso y profesionalismo de ambos tripulantes.

Reconocimiento a su labor

Por su parte, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol ) recordó que los pilotos dedicaron su vida al servicio de la aviación, convirtiéndose en ejemplo dentro del ámbito aeronáutico nacional.

“Se destacaron por su compromiso, responsabilidad y vocación”, señala el pronunciamiento.

Condolencias públicas

A través de redes sociales, autoridades y ciudadanos también expresaron su pesar por la pérdida, acompañando a las familias con mensajes de apoyo.

Llamado a esclarecer el hecho

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente, las instituciones coincidieron en la importancia de esclarecer lo ocurrido.

El fallecimiento de ambos pilotos ha generado consternación en el país y especialmente en el sector aeronáutico.

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