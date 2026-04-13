Choferes piden ampliar plazo de resarcimiento por gasolina

La Confederación de Choferes de Bolivia solicitó ampliar el plazo establecido para el proceso de resarcimiento por los daños ocasionados por la gasolina, cuyo cierre está previsto para el 30 de abril.

El dirigente Víctor Tarqui señaló que el tiempo definido no es suficiente para atender a todos los afectados.

“Esto tiene que ampliarse… no se puede decir que con un monto ya se ha cumplido”, manifestó.

Denuncian daños continuos en vehículos

Desde el sector aseguran que los problemas en los motorizados persisten, especialmente en los motores que continúan presentando fallas.

“Siguen destrozándose los motores, siguen en los mecánicos”, afirmó Tarqui, advirtiendo que la situación no ha sido solucionada.

Piden diálogo con el Gobierno

El dirigente también responsabilizó al nivel central por las afectaciones, pidió que se asuman las consecuencias y que haya diálogo con el Gobierno.

“Hay un responsable y es el Gobierno central, que tiene que responder por todo lo que viene”, sostuvo.

Cuestionan monto de compensación

Tarqui indicó que el monto de compensación anunciado, que bordea los 10 millones de bolivianos, es insuficiente para cubrir los daños.

“Ni siquiera al 50% están llegando los resarcimientos”, cuestionó.

Buscarán reunión con autoridades

Finalmente, el sector anunció que buscará una reunión con las autoridades para exigir soluciones y garantizar que el beneficio alcance a todos los afectados.

Los choferes insisten en que se amplíe el plazo y se revise el monto destinado al resarcimiento.

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