¿Lloverá en tu ciudad este martes? Consulta el pronóstico del tiempo actualizado

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 14 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de nubes y sin probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá una jornada nubosa, con temperaturas que estarán entre 7°C y 22°C y sin probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 2°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 1°C y 21°C durante la jornada.

Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con chubascos aislados y sin probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 12°C y 33°C, y baja probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 13°C y 27°C y sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá chubascos aislados, con baja probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 11°C a los 31°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de precipitaciones y presencia de nubes.

Santa Cruz tendrá precipitaciones, con temperaturas entre 23°C y 32°C y con probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con lluvias, teniendo una sensación térmica de 24°C y una máxima de 33°C.

Cobija tendrá lluvias en la región con temperaturas entre 23°C y 23°C, con alta probabilidad de lluvias.

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