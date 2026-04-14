Bolivia Sub-17 busca su clasificación al Mundial ante Chile

La selección boliviana Sub-17 se encuentra a un partido de clasificar al Mundial, en la antesala del decisivo encuentro frente a Chile.

El compromiso se jugará este miércoles a las 19:00, en Paraguay.

Evolución del equipo

El director técnico Bernardo Aguirre destacó el crecimiento del equipo a lo largo del torneo, pese a un inicio complicado.

“Hemos ido mejorando bastante, los chicos se fueron soltando y comprendiendo más el torneo”, afirmó.

Respuesta tras un inicio difícil

Bolivia debutó con una derrota abultada, pero logró recuperarse con resultados importantes ante selecciones como Perú y Argentina.

“Sabíamos que ese resultado no definía lo que éramos como equipo”, señaló el entrenador.

Confianza en el proceso

Aguirre resaltó el trabajo realizado en divisiones inferiores, lo que permitió consolidar un equipo competitivo.

“Estamos compitiendo bastante bien y esto es fruto del proceso que venimos trabajando”, indicó.

Objetivo: clasificar al Mundial

El técnico aseguró que el equipo tiene la motivación y el carácter para buscar la clasificación.

“Sería muy merecido por el grupo, considerando que enfrentamos a rivales como Brasil y Argentina”, sostuvo.

Jugadores clave

Aguirre también destacó el rendimiento de algunos jugadores, como Nacif y Fabián Borda, quienes han mostrado madurez y compromiso.

Trabajo mental y motivacional

El cuerpo técnico trabaja de manera constante en la parte psicológica del equipo.

“Realizamos charlas grupales e individuales para fortalecer el compromiso de los jugadores”, explicó.

Partido decisivo ante Chile

Bolivia enfrentará a Chile en un partido clave que definirá un cupo directo al Mundial.

En caso de no lograr la victoria, aún tendrá una segunda oportunidad en un nuevo cruce de repechaje.

Mira la programación en Red Uno Play