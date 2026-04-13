Todo lo que debes saber de la caída de la aeronave en Cochabamba

El país cierra una jornada de luto tras confirmarse el fallecimiento de los capitanes Carlos Moyano y Julio César Sardan, tripulantes de la aeronave Cessna Citation con matrícula CP-3243. Los cuerpos fueron encontrados sin vida la tarde de este lunes por equipos de rescate, luego de que la avioneta fuera localizada en una zona de densa vegetación y difícil acceso en el norte del departamento de Cochabamba.

El hallazgo, realizado pasadas las 16:00, puso fin a un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a las autoridades aeronáuticas desde las primeras horas de la mañana, cuando la nave desapareció de los radares tras mostrar un comportamiento errático en el aire.

Crónica de una emergencia en ascenso

La emergencia comenzó a las 08:31, cuando el avión privado despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Santa Cruz (El Trompillo). Solo 16 minutos después, a las 08:47, se perdió todo contacto con la torre de control mientras la nave ascendía.

A partir de ese momento, se activó una alerta aérea sin precedentes. Los radares y la plataforma Flightradar24 detectaron que la aeronave no seguía su ruta, sino que realizaba trayectorias circulares (órbitas) sobre el espacio aéreo cochabambino. Según el gobierno, los pilotos permanecieron cerca de dos horas realizando maniobras para agotar el combustible, en un intento desesperado por preparar un aterrizaje de emergencia.

Hipótesis: Despresurización y "vuelo fantasma"

Aunque las investigaciones oficiales apenas comienzan, expertos y autoridades manejan dos escenarios principales:

Falta de oxígeno: Una posible despresurización de la cabina a gran altura (39.000 pies) podría haber dejado a los pilotos inconscientes por hipoxia. En este escenario, el avión habría continuado volando bajo el mando del piloto automático hasta consumir la última gota de combustible.

Falla técnica crítica: Los tripulantes habrían detectado un percance mayor que les impidió aterrizar de inmediato en el aeropuerto Jorge Wilstermann, obligándolos a sobrevolar zonas alejadas para descargar combustible antes de precipitarse a tierra.

Operativo de rescate y descarte de pasajeros

Tras confirmarse que la señal de radar se perdió definitivamente alrededor de las 11:00, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) desplegó helicópteros Super Puma y aviones K-8 hacia el área del TIPNIS y el norte de Entre Ríos. Fue un sobrevuelo de reconocimiento el que permitió identificar la aeronave oculta bajo el dosel forestal.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aclaró que en la aeronave únicamente viajaban los dos pilotos. La precisión surgió para desmentir rumores sobre la presencia del viceministro Óscar Mario Justiniano, quien había utilizado la misma nave en un tramo previo, pero descendió en La Paz antes del fatídico vuelo de retorno.

El mensaje de esperanza que no pudo ser

Durante las labores de búsqueda, el Gobierno pidió a la población "no perder la esperanza" de encontrarlos con vida, dado que el avión era un modelo Citation moderno con sistemas de seguridad avanzados. Sin embargo, la violencia del impacto en el trópico cochabambino resultó fatal para la experimentada tripulación.

Personal especializado continúa trabajando en el lugar del siniestro para la recuperación de los cuerpos y el rescate de las cajas negras o dispositivos de registro que permitan esclarecer por qué el vuelo CP-3243 nunca llegó a su destino.

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