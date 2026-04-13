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Identifican el lugar donde cayó la aeronave en Cochabamba

Luego de horas de incertidumbre, autoridades lograron ubicar la zona donde se precipitó la aeronave. Equipos de rescate trabajan para acceder al lugar, que presenta condiciones complejas.

Red Uno de Bolivia

13/04/2026 15:09

Identifican el lugar donde cayó la aeronave en Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

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Equipos de búsqueda lograron identificar el lugar donde cayó la aeronave CP-3243 en el departamento de Cochabamba, luego de varias horas de monitoreo y rastreo tras la pérdida de contacto.

El avión había generado alerta nacional luego de reportarse que volaba en círculos y sin comunicación con la torre de control antes de desaparecer del radar.

Zona localizada

De acuerdo con reportes preliminares, el punto de impacto se encuentra en una región del trópico cochabambino, a varias millas de la ciudad de Cochabamba, en dirección hacia Chimoré.

La ubicación fue determinada tras el análisis de los últimos registros de radar y sobrevuelos realizados por equipos especializados.

Operativo en marcha

Tras ubicar la zona, se activó una nueva fase del operativo:

  • Equipos aéreos continúan con sobrevuelos de reconocimiento
  • Brigadas de emergencia buscan rutas de acceso terrestre
  • Se evalúan condiciones del terreno para el ingreso

El área presenta dificultades geográficas, lo que complica el acceso inmediato.

Un vuelo que encendió las alarmas

La aeronave, que cubría la ruta entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra, registró un comportamiento inusual antes del incidente:

  • Realizó giros en círculos
  • Perdió comunicación con la torre
  • Desapareció del radar

Expectativa por llegada al punto

Las autoridades trabajan contrarreloj para llegar hasta el sitio exacto, mientras se prioriza la seguridad de los equipos desplegados.

Noticia en desarrollo

Se espera que en las próximas horas se logre el acceso al lugar del siniestro, lo que permitirá obtener información clave sobre lo ocurrido con la aeronave.

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