En zona boscosa: así localizaron la aeronave y a sus pilotos con vida

Un sobrevuelo de reconocimiento permitió ubicar la aeronave en una zona de densa vegetación. Equipos confirmaron el hallazgo y el rescate de los pilotos.
13/04/2026 15:29
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Un sobrevuelo de reconocimiento permitió ubicar la aeronave que cayó en el departamento de Cochabamba luego de haber sido reportada volando en círculos y sin comunicación.
El operativo aéreo fue determinante para localizar el avión en una zona de difícil acceso, cubierta por abundante vegetación, donde permanecía oculto desde su desaparición del radar.
El sobrevuelo que cambió todo
Tras activar los protocolos de emergencia, equipos de la Fuerza Aérea Boliviana realizaron sobrevuelos en el área donde se había perdido la señal.
Durante estas maniobras:
Fue en uno de estos recorridos aéreos donde finalmente se logró identificar la aeronave entre la vegetación.
Un terreno que dificultó la búsqueda
La zona donde se encontraba el avión presenta características complejas:
Estas condiciones explican por qué la aeronave no fue detectada de inmediato pese a los primeros intentos de búsqueda.
Hallazgo con vida
Tras ubicar el punto exacto, equipos de emergencia lograron llegar hasta el lugar y confirmar la noticia más esperada:
Los dos pilotos fueron hallados con vida.
Tripulación
En la aeronave viajaban:
Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales sobre su estado de salud.
Un caso que mantuvo en vilo al país
El avión había generado alerta luego de:
Lo que activó un operativo de búsqueda intensivo en el trópico cochabambino.
Lo que sigue
Las autoridades prevén brindar un informe oficial con detalles sobre:
Noticia en desarrollo
El caso continúa en investigación, mientras el operativo entra en una nueva fase tras el hallazgo de la aeronave y sus tripulantes.
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