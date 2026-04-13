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En zona boscosa: así localizaron la aeronave y a sus pilotos con vida

Un sobrevuelo de reconocimiento permitió ubicar la aeronave en una zona de densa vegetación. Equipos confirmaron el hallazgo y el rescate de los pilotos.

Red Uno de Bolivia

13/04/2026 15:29

Sobrevuelo clave: así encontraron el avión que giraba en círculos
Cochabamba, Bolivia

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Un sobrevuelo de reconocimiento permitió ubicar la aeronave que cayó en el departamento de Cochabamba luego de haber sido reportada volando en círculos y sin comunicación.

El operativo aéreo fue determinante para localizar el avión en una zona de difícil acceso, cubierta por abundante vegetación, donde permanecía oculto desde su desaparición del radar.

El sobrevuelo que cambió todo

Tras activar los protocolos de emergencia, equipos de la Fuerza Aérea Boliviana realizaron sobrevuelos en el área donde se había perdido la señal.

Durante estas maniobras:

  • Se siguieron las últimas coordenadas registradas
  • Se amplió el rastreo en sectores boscosos
  • Se inspeccionaron zonas donde el terreno impedía visibilidad desde tierra

Fue en uno de estos recorridos aéreos donde finalmente se logró identificar la aeronave entre la vegetación.

Un terreno que dificultó la búsqueda

La zona donde se encontraba el avión presenta características complejas:

  • Densa cobertura vegetal
  • Acceso limitado por tierra
  • Terreno irregular

Estas condiciones explican por qué la aeronave no fue detectada de inmediato pese a los primeros intentos de búsqueda.

Hallazgo con vida

Tras ubicar el punto exacto, equipos de emergencia lograron llegar hasta el lugar y confirmar la noticia más esperada:

Los dos pilotos fueron hallados con vida.

Tripulación

En la aeronave viajaban:

  • Carlos Moyano
  • Julio Zardán

Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales sobre su estado de salud.

Un caso que mantuvo en vilo al país

El avión había generado alerta luego de:

  • Perder comunicación con la torre de control
  • Realizar giros en círculos
  • Desaparecer del radar

Lo que activó un operativo de búsqueda intensivo en el trópico cochabambino.

Lo que sigue

Las autoridades prevén brindar un informe oficial con detalles sobre:

  • El estado de los pilotos
  • Las condiciones del hallazgo
  • Las causas del incidente

Noticia en desarrollo

El caso continúa en investigación, mientras el operativo entra en una nueva fase tras el hallazgo de la aeronave y sus tripulantes.

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