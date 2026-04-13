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Pedraza ve falta de propuestas estructurales en debate por la Gobernación

El analista Gustavo Pedraza afirma que el debate entre Ritter y Velasco careció de soluciones estructurales para Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

13/04/2026 16:09

Pedraza observó el debate de candidatos a la Gobernación. Foto Red Uno

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Para el analista político, Gustavo Pedraza, el debate entre JP Velasco y Otto Ritter careció de propuestas estructurales orientadas a resolver los problemas que enfrenta el departamento cruceño.

Pedraza señaló que la economía de Santa Cruz se sustenta principalmente en el sector agropecuario; sin embargo, no identificó en las intervenciones una visión clara de desarrollo económico ni incentivos concretos para fortalecer esta actividad.

En ese sentido, mencionó la necesidad de impulsar obras de infraestructura, como caminos y puentes, además de fomentar la investigación científica para mejorar la productividad y el conocimiento en el sector.

“Está bien pensar en un tren suburbano, pero necesitamos caminos. Toda la zona de mayor productividad del departamento está con los caminos destrozados”, afirmó.

Asimismo, cuestionó propuestas relacionadas con el sistema de salud, al considerar que medidas como rifar una peta o concesionar un hospital no resolverán los problemas estructurales en este ámbito.

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