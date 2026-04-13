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Internacional

Motociclista se salva por segundos de ser arrollado por un tren tras cruzar distraído con su celular

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran cómo el hombre avanza hacia el cruce aparentemente distraído, presuntamente utilizando su teléfono celular.

Charles Muñoz Flores

13/04/2026 16:41

En 33 segundos: así ocurrió el dramático choque entre un tren y una motocicleta. FOTO: Captura de pantalla. Montaje CHMF.
Hanói, Vietnam

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Un motociclista estuvo a punto de perder la vida luego de ser impactado por una locomotora cuando intentaba cruzar una vía férrea sin respetar las barreras de seguridad en Hanói, Vietnam.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran cómo el hombre avanza hacia el cruce aparentemente distraído, presuntamente utilizando su teléfono celular. En el video, de aproximadamente 33 segundos, se observa que el motociclista levanta la cabeza segundos antes de llegar a los rieles y advierte la proximidad del tren, que se aproximaba a gran velocidad.

Aunque logró evitar ser arrollado de forma directa, la locomotora alcanzó la parte trasera de la motocicleta, provocando que el conductor salga despedido y caiga al suelo.

Según reportes de medios locales, el hombre sobrevivió al incidente, que ha generado preocupación por el uso del celular durante la conducción y el irrespeto a las señales de seguridad en cruces ferroviarios.

Tras la colisión, el tren fue sometido a una inspección de rutina y posteriormente reanudó su servicio con normalidad.

A continuación, el video:

 

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