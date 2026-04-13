¿Asesinado en balacera en la Radial 26 estaría vinculado a Marset? La Policía responde

La muerte de un hombre tras una balacera en la radial 26 de Santa Cruz ha abierto una línea de investigación que, aunque menciona al presunto narcotraficante Sebastián Marset, aún no cuenta con respaldo oficial.

La Policía, a través de la Felcc, aclaró que no existen evidencias que vinculen directamente el crimen con esta figura, pese a versiones que sugieren un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades del narcotráfico.

El hecho ocurrió la noche del sábado, cuando la víctima fue citada con el pretexto de recibir el pago de una deuda. Según el informe policial, al llegar al lugar fue interceptada por varias personas, presuntamente de nacionalidad brasileña, quienes intentaron obligarla a subir a un vehículo. La víctima opuso resistencia y trató de escapar, momento en el que los atacantes abrieron fuego.

Producto de los disparos, el hombre recibió dos impactos de bala. En el mismo incidente, un transeúnte también resultó herido. Ambos fueron trasladados, pero el principal afectado falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

El director de la Felcc, Jhonny Coca, informó que existen personas arrestadas que estarían vinculadas al entorno del fallecido y que actualmente brindan información clave para esclarecer el caso. Sin embargo, aclaró que no hay efectivos policiales implicados entre los detenidos.

Sobre el perfil de la víctima, la autoridad indicó que contaba con antecedentes por secuestro y que presuntamente se dedicaba a proporcionar información para operativos antidrogas.

Además, se investiga la hipótesis de que hubiera participado en acciones relacionadas con sustancias controladas, incluso con fines de comercialización, aunque esto aún no ha sido confirmado.

Por su parte, el abogado de la familia sostuvo una versión distinta, asegurando que el hombre habría participado en el robo de una importante cantidad de droga desde una propiedad vinculada a Marset, lo que podría haber desencadenado el ataque. No obstante, esta versión también se encuentra bajo verificación.

La Policía reiteró que todas las hipótesis siguen en análisis y que el caso continúa en etapa investigativa, mientras se recaban pruebas para establecer con certeza el móvil del crimen y la posible participación de terceros.

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