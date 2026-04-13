Gestos y posturas: lo que dejó el debate entre Otto Ritter y JP Velasco

Más allá de las propuestas, el debate entre Otto Ritter y JP Velasco también dejó señales en el lenguaje no verbal de ambos postulantes, especialmente durante las preguntas y réplicas.

Durante su intervención, Ritter mostró una postura más rígida y controlada, con gestos medidos y un tono firme.

En contraste, Velasco evidenció un estilo más dinámico. Recurrió con mayor frecuencia a las manos para enfatizar sus ideas.

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