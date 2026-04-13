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Gestos y posturas: lo que dejó el debate entre Otto Ritter y JP Velasco

El debate de los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz estuvo marcado no solo por las propuestas, sino también por las reacciones corporales y gestuales evidenciadas en cada intervención.

Red Uno de Bolivia

13/04/2026 15:30

Gestos y posturas que dejó el debate. Foto Red Uno

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Más allá de las propuestas, el debate entre Otto Ritter y JP Velasco también dejó señales en el lenguaje no verbal de ambos postulantes, especialmente durante las preguntas y réplicas.

Durante su intervención, Ritter mostró una postura más rígida y controlada, con gestos medidos y un tono firme. 

En contraste, Velasco evidenció un estilo más dinámico. Recurrió con mayor frecuencia a las manos para enfatizar sus ideas.

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