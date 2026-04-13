Gestos y posturas: lo que dejó el debate entre Otto Ritter y JP Velasco

El debate de los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz estuvo marcado no solo por las propuestas, sino también por las reacciones corporales y gestuales evidenciadas en cada intervención.
13/04/2026 15:30
Escuchar esta nota
Más allá de las propuestas, el debate entre Otto Ritter y JP Velasco también dejó señales en el lenguaje no verbal de ambos postulantes, especialmente durante las preguntas y réplicas.
Durante su intervención, Ritter mostró una postura más rígida y controlada, con gestos medidos y un tono firme.
En contraste, Velasco evidenció un estilo más dinámico. Recurrió con mayor frecuencia a las manos para enfatizar sus ideas.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00