Balotaje en Oruro: candidatos apuestan por minería, energía y “normas claras” para reactivar la economía

En el debate previo a la segunda vuelta del 19 de abril, Edgar Sánchez y Oscar Chambi plantearon propuestas centradas en la explotación de recursos, atracción de inversiones y creación de condiciones jurídicas para dinamizar el desarrollo del departamento.
13/04/2026 6:02
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Durante el debate rumbo al balotaje por la Gobernación de Oruro, los candidatos Edgar Sánchez (Jach’a) y Oscar Chambi (Patria Unidos) coincidieron en que la reactivación económica pasa por el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de inversiones.
En ese contexto, planteó impulsar la exploración y explotación de las minas de Carangas y Negrillos, además de potenciar los recursos evaporíticos del salar de Coipasa.
También propuso el desarrollo de energía verde, mediante:
Parques fotovoltaicos
Proyectos eólicos
Zona económica especial y seguridad jurídica
Por su parte, Sánchez centró su propuesta en la creación de una zona económica especial, orientada a generar industria, empleo y atraer inversiones.
Entre sus principales planteamientos destacan:
Creación de una zona económica especial
Implementación de un parque aduanero
Mejora de condiciones para importadores y exportadores
Sánchez también subrayó el potencial geográfico estratégico de Oruro como eje para el desarrollo económico.
Los ejes del debate rumbo al 19 de abril
El encuentro abordó seis temas clave:
Economía y finanzas
Salud y educación
Infraestructura y conectividad
Desarrollo productivo
Pacto fiscal y seguridad jurídica
Medioambiente
De forma paralela, también se realizaron debates en Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y Beni, regiones que igualmente definirán a sus autoridades en segunda vuelta este 19 de abril.
Con información de ABI
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