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Balotaje en Oruro: candidatos apuestan por minería, energía y “normas claras” para reactivar la economía

En el debate previo a la segunda vuelta del 19 de abril, Edgar Sánchez y Oscar Chambi plantearon propuestas centradas en la explotación de recursos, atracción de inversiones y creación de condiciones jurídicas para dinamizar el desarrollo del departamento.

Red Uno de Bolivia

13/04/2026 6:02

Minería, litio y energía: las apuestas económicas en Oruro.

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Durante el debate rumbo al balotaje por la Gobernación de Oruro, los candidatos Edgar Sánchez (Jach’a) y Oscar Chambi (Patria Unidos) coincidieron en que la reactivación económica pasa por el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de inversiones.

Chambi cuestionó las limitaciones presupuestarias del departamento. “Los recursos asignados son limitados tanto por ingresos propios como por el Tesoro General de la Nación (TGN)”, afirmó.

En ese contexto, planteó impulsar la exploración y explotación de las minas de Carangas y Negrillos, además de potenciar los recursos evaporíticos del salar de Coipasa.

También propuso el desarrollo de energía verde, mediante:

  • Parques fotovoltaicos

  • Proyectos eólicos

Zona económica especial y seguridad jurídica

Por su parte, Sánchez centró su propuesta en la creación de una zona económica especial, orientada a generar industria, empleo y atraer inversiones.

El candidato enfatizó que no se trata de pedir más recursos al nivel central, sino de garantizar condiciones claras. “No queremos recursos, queremos normas claras que permitan atraer inversiones”, sostuvo.

Entre sus principales planteamientos destacan:

  • Creación de una zona económica especial

  • Implementación de un parque aduanero

  • Mejora de condiciones para importadores y exportadores

Sánchez también subrayó el potencial geográfico estratégico de Oruro como eje para el desarrollo económico.

Los ejes del debate rumbo al 19 de abril

El encuentro abordó seis temas clave:

  • Economía y finanzas

  • Salud y educación

  • Infraestructura y conectividad

  • Desarrollo productivo

  • Pacto fiscal y seguridad jurídica

  • Medioambiente

De forma paralela, también se realizaron debates en Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y Beni, regiones que igualmente definirán a sus autoridades en segunda vuelta este 19 de abril.

Con información de ABI 

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