Balotaje en Oruro: candidatos apuestan por minería, energía y “normas claras” para reactivar la economía

Durante el debate rumbo al balotaje por la Gobernación de Oruro, los candidatos Edgar Sánchez (Jach’a) y Oscar Chambi (Patria Unidos) coincidieron en que la reactivación económica pasa por el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de inversiones.

Chambi cuestionó las limitaciones presupuestarias del departamento. “Los recursos asignados son limitados tanto por ingresos propios como por el Tesoro General de la Nación (TGN)”, afirmó.

En ese contexto, planteó impulsar la exploración y explotación de las minas de Carangas y Negrillos, además de potenciar los recursos evaporíticos del salar de Coipasa.

También propuso el desarrollo de energía verde, mediante:

Parques fotovoltaicos

Proyectos eólicos

Zona económica especial y seguridad jurídica

Por su parte, Sánchez centró su propuesta en la creación de una zona económica especial, orientada a generar industria, empleo y atraer inversiones.

El candidato enfatizó que no se trata de pedir más recursos al nivel central, sino de garantizar condiciones claras. “No queremos recursos, queremos normas claras que permitan atraer inversiones”, sostuvo.

Entre sus principales planteamientos destacan:

Creación de una zona económica especial

Implementación de un parque aduanero

Mejora de condiciones para importadores y exportadores

Sánchez también subrayó el potencial geográfico estratégico de Oruro como eje para el desarrollo económico.

Los ejes del debate rumbo al 19 de abril

El encuentro abordó seis temas clave:

Economía y finanzas

Salud y educación

Infraestructura y conectividad

Desarrollo productivo

Pacto fiscal y seguridad jurídica

Medioambiente

De forma paralela, también se realizaron debates en Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y Beni, regiones que igualmente definirán a sus autoridades en segunda vuelta este 19 de abril.

Con información de ABI

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