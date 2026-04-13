Dictan detención preventiva para educadora acusada de maltratar a niño

La justicia determinó la detención preventiva de una educadora del hogar Niño Jesús, ubicado en la zona de Obrajes, tras ser acusada de agredir físicamente a un menor de edad, hecho que fue registrado por cámaras de seguridad.

La autoridad jurisdiccional estableció la probabilidad de autoría y dispuso que la imputada cumpla dos meses de detención preventiva en un centro penitenciario, mientras avanzan las investigaciones.

“El juez ha determinado la detención preventiva por el plazo de dos meses, considerando los elementos presentados”, informó el Ministerio Público.

La educadora fue imputada por el delito de violencia familiar o doméstica, tipificado en el artículo 272 bis, numeral 4 del Código Penal, tomando en cuenta que tenía bajo su responsabilidad el cuidado de menores de edad.

El caso cobró relevancia luego de que la Fiscalía interviniera el hogar tras conocerse imágenes en las que se evidenciaría la agresión.

Asimismo, el fiscal de distrito informó que la investigación fue ampliada y se abrió un nuevo proceso contra la administradora del hogar por presunta complicidad en los hechos.

“Se está investigando también la posible responsabilidad de la administradora por su rol dentro del centro”, señalaron.

Las autoridades indicaron que continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en este caso que ha generado preocupación en la población.

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