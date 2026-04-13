Muere el herido en balacera en la Radial 26; aguardan resultados de la autopsia

La noche del domingo se confirmó el fallecimiento de una de las personas que resultó herida por arma de fuego durante una balacera registrada en la zona de la Radial 26 y cuarto anillo en la ciudad de Santa Cruz.

El hombre se encontraba internado en una clínica privada, donde permanecía internado tras haber recibido impactos de bala. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida horas después.

Hasta el centro médico llegaron efectivos de la Policía junto a la división de Homicidios, quienes procedieron al levantamiento legal del cuerpo para su posterior traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente que permitirá determinar con precisión las causas del deceso.

La familia de la víctima, optó por no brindar declaraciones sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho violento se originó cuando dos sujetos a bordo de una vagoneta blanca intentaron raptar a un hombre que caminaba por la vía pública. La víctima logró escapar; sin embargo, durante su huida recibió dos disparos.

En medio del ataque, uno de los proyectiles también alcanzó a un transeúnte que se encontraba en el lugar, quien resultó herido.

El comandante departamental de la Policía, el coronel Jhenky David Gómez Córdova, informó ayer, domingo, que ambos heridos fueron trasladados a distintos centros de salud tras el incidente.

Asimismo, indicó que no se descarta que el caso esté vinculado a un posible ajuste de cuentas, extremo que continúa en investigación.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia y otros elementos periciales que permitan esclarecer este hecho.

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