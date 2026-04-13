Beni: redistribución de recursos y modelo productivo marcan el debate electoral

El debate de candidatos a la Gobernación del Beni puso énfasis en el manejo de recursos públicos, el sistema de salud y el desarrollo productivo, en la recta final hacia la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de abril.

En el encuentro participaron el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Hugo Vargas, y el postulante de la Alianza Patria Unidos, Jesús Égüez, quienes expusieron sus propuestas en temas como economía y finanzas, salud y educación, pacto fiscal, desarrollo productivo, seguridad jurídica, conectividad, infraestructura y medioambiente.

Vargas planteó que, de llegar a la Gobernación, priorizará una redistribución de recursos hacia provincias y municipios, además de gestionar la condonación de deudas vinculadas a infraestructura vial.“Cuando sea gobernador se le va a entregar cada peso a cada provincia y municipio que le corresponde”, afirmó.

Por su parte, Égüez sostuvo que el departamento requiere una planificación técnica y un modelo de desarrollo de largo plazo. Explicó que su propuesta se basa en un plan elaborado por profesionales e instituciones del Beni, orientado a consolidar un modelo productivo sostenible, con atracción de inversiones, seguridad jurídica y reducción del costo de la energía eléctrica.

En el área de salud y educación, Égüez planteó fortalecer ambos sectores mediante mayor equipamiento, incorporación de tecnología y especialistas, además de destinar el 50% de los recursos de libre disponibilidad a estas áreas a través de una norma departamental.

Vargas, en tanto, comprometió la entrega del hospital de tercer nivel de Trinidad, el fortalecimiento de las redes de salud y la dotación de equipamiento médico, como tomógrafos, con apoyo de la cooperación internacional.

En desarrollo productivo, el candidato de Alianza Patria Unidos propuso ampliar la frontera agrícola hasta medio millón de hectáreas e integrar a los 19 municipios mediante infraestructura caminera. Por su parte, el aspirante del MNR priorizó el fortalecimiento de la producción ganadera y agroindustrial, con énfasis en leche, chocolate y frutas amazónicas, además de reactivar mataderos y promover exportaciones.

En infraestructura y conectividad, Vargas aseguró que impulsará la construcción del puente binacional y la mejora de carreteras en distintas provincias, mientras que Égüez destacó la integración interna mediante proyectos como el puente Trinidad–San Ignacio de Moxos y otras obras viales estratégicas.

En materia ambiental, Égüez planteó actualizar el plan de uso de suelos y promover la conservación de la biodiversidad, mientras que Vargas sostuvo que el desarrollo productivo debe avanzar en equilibrio con las normas ambientales y el respeto a áreas protegidas.

Con información de ABI

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