Chuquisaca: candidatos plantean créditos y mayor control minero para enfrentar crisis

A menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, los candidatos a la Gobernación de Chuquisaca, Luis Ayllón, de Alianza Gente Nueva, y Franz García, de Alianza Patria Unidos, participaron la noche del domingo en un debate centrado en el manejo de recursos públicos, regalías mineras y la situación del sistema de salud.

Ayllón advirtió que la Gobernación atraviesa una etapa crítica en materia presupuestaria y planteó la necesidad de identificar nuevas fuentes de financiamiento para sostener la gestión.“Proyectamos 90 millones de bolivianos mediante créditos y donaciones. Además, debemos reducir el gasto corriente, con lo que estimamos alcanzar cerca de 10 millones de bolivianos”, señaló.

Por su parte, García enfocó su propuesta en mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer los ingresos del departamento. El candidato planteó incrementar las regalías mineras mediante un mayor control de la producción, el registro de operaciones y una fiscalización más estricta de las exportaciones.

“Nuestra primera medida será optimizar el gasto público para lograr mayor eficiencia en su distribución”, afirmó.

Además, propuso promover la inversión privada en hidrocarburos en regiones como Huacaya, Huacareta, Monteagudo y Muyupampa, así como gestionar financiamiento externo.

En el área de salud, Ayllón sostuvo que el sistema es uno de los principales problemas del departamento y planteó su reorganización mediante la institucionalización de la gestión hospitalaria. También propuso implementar la telesalud para mejorar la atención en áreas rurales y optimizar la derivación de pacientes.

García, en tanto, planteó modernizar el sistema sanitario con la digitalización de la atención, la reducción de filas y la mejora de la infraestructura hospitalaria, incluyendo la proyección de un hospital oncológico.

El debate abordó temas como economía y finanzas, salud y educación, pacto fiscal, desarrollo productivo, seguridad jurídica, conectividad e infraestructura vial, además de medioambiente. La actividad fue organizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cara a la segunda vuelta del 19 de abril, que también se definirá en Oruro, Santa Cruz, Tarija y Beni.

Con información de ABI

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