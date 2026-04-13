Chuquisaca: candidatos plantean créditos y mayor control minero para enfrentar crisis

A días de la segunda vuelta, Luis Ayllón y Franz García debatieron sobre financiamiento, regalías y reformas en salud para el departamento.
13/04/2026 6:16
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A menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, los candidatos a la Gobernación de Chuquisaca, Luis Ayllón, de Alianza Gente Nueva, y Franz García, de Alianza Patria Unidos, participaron la noche del domingo en un debate centrado en el manejo de recursos públicos, regalías mineras y la situación del sistema de salud.
Por su parte, García enfocó su propuesta en mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer los ingresos del departamento. El candidato planteó incrementar las regalías mineras mediante un mayor control de la producción, el registro de operaciones y una fiscalización más estricta de las exportaciones.
Además, propuso promover la inversión privada en hidrocarburos en regiones como Huacaya, Huacareta, Monteagudo y Muyupampa, así como gestionar financiamiento externo.
En el área de salud, Ayllón sostuvo que el sistema es uno de los principales problemas del departamento y planteó su reorganización mediante la institucionalización de la gestión hospitalaria. También propuso implementar la telesalud para mejorar la atención en áreas rurales y optimizar la derivación de pacientes.
García, en tanto, planteó modernizar el sistema sanitario con la digitalización de la atención, la reducción de filas y la mejora de la infraestructura hospitalaria, incluyendo la proyección de un hospital oncológico.
El debate abordó temas como economía y finanzas, salud y educación, pacto fiscal, desarrollo productivo, seguridad jurídica, conectividad e infraestructura vial, además de medioambiente. La actividad fue organizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cara a la segunda vuelta del 19 de abril, que también se definirá en Oruro, Santa Cruz, Tarija y Beni.
Con información de ABI
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