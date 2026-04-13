Confirman la muerte de los dos pilotos tras caída de aeronave en Cochabamba

Los dos pilotos de la aeronave que había desaparecido de los radares la mañana de este lunes fueron encontrados sin vida por equipos de rescate, luego de que la avioneta fuera localizada en una zona del norte del departamento de Cochabamba.

La aeronave, identificada con matrícula CP-3243, era pilotada por Carlos Moyano y Julio César Sardan. Había despegado en horas de la mañana desde La Paz con destino al aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, cuando se perdió todo contacto con los radares.

Tras la desaparición, se activaron de inmediato operativos de búsqueda y rescate que se extendieron durante varias horas. Finalmente, pasadas las 16:00, equipos de emergencia lograron ubicar la aeronave siniestrada en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con reportes oficiales, el hallazgo confirmó el fallecimiento de ambos tripulantes. Personal especializado continúa trabajando en el lugar para recuperar los cuerpos y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente.

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