El alma chiquitana se enciende en el festival “Melodías de Chiquitos”

La música misional y los sonidos tradicionales del Oriente Boliviano volverán a resonar en la Chiquitania con la tercera versión del Festival “Melodías de Chiquitos”, un encuentro cultural que reunirá a siete orquestas y coros de la región del 30 de mayo al 7 de junio en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré.

El evento es organizado por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), junto a los gobiernos municipales de Roboré y San José de Chiquitos, con el objetivo de fortalecer la formación artística de niños y jóvenes músicos, además de impulsar el turismo cultural en la región.

Durante el festival participarán agrupaciones musicales provenientes de distintas comunidades del Oriente Boliviano, entre ellas la Escuela de Música Virgen Milagrosa Cristo Rey, la Escuela de Música Santiago de Chiquitos, la Escuela de Música de Chochís, el Coro San Francisco, la Escuela de Música San José Patriarca, la Escuela de Música Misional de San José de Chiquitos y la Escuela de Música de Pailón.

Cada presentación reunirá al menos a cinco orquestas en escena, integrando coros y conjuntos de cuerdas que interpretarán un repertorio que fusiona música clásica con piezas representativas del Oriente Boliviano.

El programa contempla conciertos en distintos escenarios patrimoniales de la Chiquitania:

Sábado 30 de mayo: Santiago de Chiquitos

Domingo 31 de mayo: Roboré

Sábado 6 y domingo 7 de junio: San José de Chiquitos

El coordinador del evento y representante del CEPAD, Ruddy Cuéllar, destacó que “Melodías de Chiquitos” busca convertirse en un espacio de encuentro cultural donde la música conecta generaciones y mantiene viva la herencia artística de los pueblos chiquitanos.

“Escuchar a nuestras orquestas y coros en estos templos patrimoniales es también escuchar la historia, la fe, la identidad y el esfuerzo de generaciones enteras que mantienen viva esta herencia cultural. Este festival demuestra que desde nuestros pueblos y comunidades se puede crear arte de excelencia para Bolivia y el mundo”, expresó.

Además de promover el talento de niños, niñas y jóvenes músicos, el festival apunta a consolidar un circuito cultural en la Chiquitania que impulse el desarrollo sostenible a través del arte, el patrimonio y la identidad regional.

La actividad cuenta con el apoyo de instituciones internacionales como la Diputación Provincial de Córdoba, la Asociación de Desarrollo de Guadajoz-Campiña Este y los ayuntamientos españoles de Castro del Río, Baena y Espejo.

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