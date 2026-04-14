El dolor se mezcla con los recuerdos. Nicolás Moyano, hijo de Carlos Fernando Moyano, uno de los pilotos fallecidos en el accidente aéreo en el trópico de Cochabamba, habló con la voz quebrada sobre la pérdida de su padre.

“Mi papá era el mejor piloto que existe, el mejor padre, abuelo, esposo. Deja un vacío muy grande”, expresó, dejando en evidencia el profundo impacto que ha causado la tragedia en su familia.

Su padre no solo era un profesional con entre 35 y 40 años de experiencia en la aviación, sino también un hombre cercano, presente y querido. Hoy, su ausencia pesa más que nunca.

Pero entre el dolor, también hay un recuerdo que se repite una y otra vez: el último viaje juntos.

“Gracias a Dios, tuve la dicha de poder disfrutarlo antes de que se vaya… nunca nos hubiéramos imaginado que era el último”, contó Nicolás, aferrándose a esos momentos compartidos en familia.

Mientras el duelo avanza, también surgen preguntas. La familia pide que se investiguen a fondo las causas del accidente. Una de las hipótesis apunta a una posible falla técnica relacionada con la falta de oxígeno en la aeronave.

“Todo indica que pudieron haber perdido la conciencia… y ya no hubo oportunidad”, explicó.

El accidente ocurrió cuando la aeronave, un Cessna Citation, cayó en la zona del Tipnis, en el Chapare, tras perder contacto con la torre de control poco después de despegar desde El Alto con destino a Santa Cruz.

En la nave también se encontraba el piloto Julio César Sardan Villarroel. Ambos fallecieron a causa de las graves heridas sufridas en el impacto.

Hoy, más allá de las investigaciones, queda el recuerdo de un hombre que dedicó su vida a volar… y el amor de una familia que intenta despedirse sin estar preparada.

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