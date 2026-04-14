Desde este martes puedes convertir tu tierra en propiedad mediana: Guía paso a paso

La Ley 1720 ya está vigente en todo el país. El trámite es voluntario, gratuito y puede completarse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
14/04/2026 16:28
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Desde este martes, los propietarios rurales tienen una nueva opción para potenciar sus terrenos. Con la entrada en vigencia de la Ley 1720, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) puede convertir pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas, mediante un procedimiento ágil.
El objetivo, según el presidente Rodrigo Paz, es facilitar el acceso a financiamiento, permitiendo que estas tierras puedan ser usadas como garantía para créditos productivos.
¿Quiénes pueden acceder?
Paso a paso del trámite
Tiempo y costo
¿Por qué es importante?
El cambio de categoría puede abrir nuevas oportunidades para los productores, especialmente en acceso a crédito y crecimiento económico.
En términos prácticos, esta medida busca dinamizar el sector rural y dar más herramientas a quienes trabajan la tierra.
Lo que debes tener en cuenta
Antes de iniciar el trámite, es clave verificar que tu propiedad esté correctamente titulada y cumpla con los criterios exigidos.
Con esta nueva normativa, el panorama para los pequeños propietarios cambia… y puede ser una oportunidad para dar el siguiente paso productivo.
CON INFORMACIÓN DE ABI.
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