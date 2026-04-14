“Lo usamos para las terapias de los chicos”: Roban equipos en Centro De Parálisis Cerebral

Un centro de atención para personas con parálisis cerebral fue víctima de un robo la madrugada de este martes, cuando dos individuos ingresaron al lugar tras trepar la barda frontal y forzar una ventana, según denunció Darinka Kostic, coordinadora del Centro De Parálisis Cerebral.

De acuerdo con el testimonio, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche. Los sujetos utilizaron una silla para escalar y lograron acceder al interior del establecimiento por la parte trasera, desde donde sustrajeron varios objetos de valor.

Entre los equipos robados se encuentran un televisor plasma de aproximadamente 45 pulgadas, un ventilador de pie y el CPU de una computadora que contenía información importante del centro. La responsable indicó que no es la primera vez que sufren este tipo de hechos, ya que anteriormente también se llevaron un equipo informático.

“Es la segunda vez que ingresan y nos roban una computadora”, lamentó Kostic.

La coordinadora también denunció que el centro enfrenta una situación constante de inseguridad, debido a la presencia de personas en situación de calle en los alrededores, quienes permanecen en un kiosco cercano.

Asimismo, señaló que la institución no cuenta con recursos para contratar seguridad privada, lo que agrava la vulnerabilidad del lugar.

El impacto del robo es significativo, ya que los equipos sustraídos habían sido adquiridos mediante donaciones y aportes solidarios. Estos materiales eran utilizados en terapias para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

“El perjuicio es para nuestros pacientes. Para nosotros es muy difícil reponer estos equipos”, expresó.

Ante esta situación, el centro hizo un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona, así como a la comunidad para colaborar con donaciones que permitan recuperar los materiales robados y continuar con la atención terapéutica.

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